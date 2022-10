Unbelegt: Studie zu mRNA-Impfung: Mehr Nebenwirkungen als bekannt

Bildrechte: Prof. Doshi/ MDR/ Imago/ Chris Emil Janßen

Daten-Nachprüfungen bei gegen COVID-19 geimpften Proband*innen hätten mehr schwere Gesundheitsschäden ergeben als in Studien festgestellt, erklärt der US-Pharmazieprofessor Doshi dem MDR. Dabei verweist er auf seine Studie, die am 22.09.2022 im Fachmagazin "Vaccine" veröffentlich wurde. Diese basiert jedoch ausschließlich auf Daten der Zulassungsstudien von BioNTech und Moderna aus dem Jahr 2020 und ist unter Expert*innen umstritten. Denn der Artikel belege laut diesen eine höhere Nebenwirkungsrate gerade nicht. Auch Doshi et al. geben innerhalb der Veröffentlichung selbst zu, dass ihre Arbeit methodische Schwächen und ihr Ergebnis daher nur begrenzte Aussagekraft hat. Hinzukommt, dass die Impfstoffe mittlerweile milliardenfach verimpft und Nebenwirkungen in anderen Studien untersucht wurden.