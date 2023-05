✔️ Stimmt: Wir merken oft nicht, wenn wir falsch liegen

Grund ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt: Bezogen auf ein bestimmtes Thema bzw. einen Bereich, erkennen Menschen ihre eigene Inkompetenz nicht. Stattdessen halten sie sich für Expert*innen auf dem Gebiet und zweifeln die Kompetenz echter Expert*innen an. Doch nicht nur der Hang zur Selbstüberschätzung liegt in der Natur des Menschen, sondern auch das andere Extrem: Einige neigen eher dazu, sich trotz vorhandener Kompetenz zu unterschätzen. Das kann Betroffene im schlimmsten Fall in die Depression führen.