Unbelegt: Mobilitätswende: E-Fuels helfen bei PKW und LKW

Das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium will synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels im Rahmen der "Technologieoffenheit" fördern. Für ein Diskussionspapier hat das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) nun die E-Fuels genauer untersucht. Das Ergebnis: Auf der Straße, also bei Pkw und Lkw, sind sie aus Sicht der Forschenden nicht zukunftsfähig, da sie die Mobilitätswende eher behindern. Unter anderem seien die Umwandlungsverluste enorm und eine direkte Elektrifizierung wäre viel effizienter. Dazu fielen bei der Verbrennung von E-Fuels im Motor Stickoxide, Kohlenmonoxid und Feinstaub an. Und auch eine zusätzliche Technologieoffenheit brauche es bei Fahrzeugen nicht, denn diese seien bereits jetzt E-Fuel-kompatibel.