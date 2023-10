❌ Stimmt nicht: Äther statt Mond für Ebbe und Flut verantwortlich

Bildrechte: IMAGO/ Nur Photo

In einem Facebook-Post, der vielfach geteilt wurde, behauptete ein User, dass es die Anziehungskraft des Mondes nicht gebe. Stattdessen sei eine Substanz namens Äther für die Gezeiten, also Ebbe und Flut, auf der Erde verantwortlich. Verschiedene Experten bezeichnen diese Aussagen allerdings als unwissenschaftlich. So betont der frühere Professor für Raumfahrttechnik Ulrich Walter, dass der Mond zwei Ebben und Fluten pro Tag erzeuge und der Post "Quatsch" sei. Sein Kollege Claus Lämmerzahl vom Bremer Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation fügt hinzu, dass alle gravitativen Phänomene "mit extrem hoher Genauigkeit" durch die Einsteinsche Gravitationstheorie beschrieben seien. Dadurch sei zweifelsfrei bewiesen, dass der Mond ein Gravitationsfeld besitzt, das weit in den Weltraum reicht und auf der Erde die Gezeiten erzeugt.