❌ Stimmt nicht: Elstern sind diebisch

Bildrechte: Imago/ Blickwinkel

Elstern haben seit Jahrzehnten schon einen schlechten Ruf: Sie seien diebisch und würden zwanghaft Schmuck und glitzernde Gegenstände stibitzen. Diese Behauptung haben allerdings Forschende des "Centre for Research in Animal Behaviour" (CRAB) an der Universität von Exeter widerlegt. Für ihre Untersuchungen haben sie zahmen und wilden Elstern glitzernde Gegenstände neben das Futter gelegt. Alle Vögel hatten eher Angst vor den silbernen Objekten, sie trauten sich kaum, die Nüsse zu fressen. Sie waren alles andere als interessiert oder sogar begeistert. Einige wenige Vögel haben die Gegenstände (Metallschrauben, Silber- ringe und Aluminiumfolie) in den Schnabel genommen, aber nur, um sie möglichst weit von ihrem Futter zu entfernen. Die Behauptung, Elstern seien diebisch, ist also eher das Ergebnis von Verallgemeinerungen und Anekdoten als von Beweisen.