❌ Stimmt nicht: Fingerknacken verursacht Arthrose

Bis zu 45 Prozent aller Menschen können ihre Gelenke absichtlich knacken lassen. Fingerknacken entsteht, wenn Gelenke im Finger bewegt und dabei Gase im Gelenk freigesetzt werden. Zwischen den Gelenkflächen befindet sich der Gelenkspalt, der mit Gelenkflüssigkeit gefüllt ist. Durch Auseinanderziehen oder Drücken der Gelenke entsteht ein Unterdruck und die in der Gelenkflüssigkeit gelösten Gase bilden schlagartig kleine Blasen, was als Knackgeräusch wahrgenommen wird. Aus medizinischer Sicht hat das Fingerknacken keine positive Wirkung auf den Körper. Es gibt aber auch keine Hinweise darauf, dass es kurzfristig oder langfristig zu Gelenkschädigungen oder Arthrose führen könnte. Die Gelenke in den Fingern sind durch mehrere Bänder stabilisiert und können dem standhalten. Knackende Finger können allerdings ein Begleitsymptom der Arthrose sein. Ausgelöst wird sie dadurch nicht.