✔️ Stimmt: Schokoladen-Fruchtzwerg ist eine Fledermaus-Art

Er ist schwanzlos, durchschnittlich 60 mm lang und wiegt nur 17 g: der Schokoladen-Fruchtzwerg (Enchisthenes hartii). Diese Fledermausart gehört zur Unterfamilie der Fruchtvampire. Der Name verrät es schon: Sie ernähren sich von Früchten, Nektar und teilweise auch Pollen. Woher ihr deutscher Name kommt, ist nicht bekannt. Vermutet wird, dass er aufgrund des schokobraunen Fells, der Vorliebe für süße Feigen und der Größe des Tieres hergeleitet wurde. Verbreitet sind die flugfähigen Schokoladen-Fruchtzwerge hauptsächlich in Teilen Mexikos und Südamerikas.