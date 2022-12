❌ Stimmt nicht: mRNA-Impfstoffe sind Form der Gentherapie

Bildrechte: MDR/imago images/ Science Photo Library

Die Gentherapie wird eingesetzt, um durch die Veränderung der Erbinformation eines Menschen genetisch bedingte Krankheiten zu behandeln oder diesen vorzubeugen. Mittels rekombinanter Nukleinsäuren wird die Nukleinsäuresequenz beim Menschen gezielt reguliert, repariert, ersetzt, hinzugefügt oder entfernt. Das heißt: Der Mensch erhält gezielt veränderte Gene, die als therapeutisch wirksamer Stoff dienen. Der Gentransfer kann sowohl außerhalb als auch innerhalb des Körpers erfolgen. Impfstoffe gegegen Infektionskrankheiten gelten nicht als Gentherapeutikum. Hier werden keine menschlichen Gene verändert. RNA kann genetische Informationen übertragen und diese in Proteine umsetzen. Der Corona-Impfstoff löst die Produktion des Spikeproteins, also des SARS-CoV-2-Antigens, aus. Aufgrund dieses Antigens produziert das Immunsystem Antikörper. Die mRNA gelangt nicht in den Zellkern.