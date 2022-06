Unbelegt: Glasscherben können Waldbrände verursachen

Bildrechte: Imago/ TAR TAS/ flaticon/ MDR

Nur etwa 5 Prozent der Waldbrände in Europa haben eine natürliche Ursache, wie Blitze. Hauptauslöser sind neben Brandstiftung noch Fahrlässigkeit sowie Unachtsamkeit. Angeblich sollen achtlos weggeworfene Glasflaschen Brände verursachen können. Durch den sogenannten "Brennglaseffekt" wird das Sonnenlicht so stark gebündelt, dass im Brennpunkt hohe Temperaturen entstehen - so die Theorie. Forschende stellten allerdings fest, dass sich lediglich farblose Flaschenböden als Brennglas eignen. In einem Versuch bündelte dieser allerdings selbst unter perfekten Bedingungen kaum genug Licht, um die notwendigen Zündtemperaturen von etwa 300 Grad Celsius zu erzeugen. In keinem einzigen Versuch ließ sich eine Entzündung von brennbaren Material beobachten. Bedenkt man nun noch, dass sich eine Scherbe im Abstand von 20 bis 30 Zentimetern über dem Waldboden befinden muss, um überhaupt als Brennglas zu wirken, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Glasflaschen oder -scherben Waldbrände auslösen.