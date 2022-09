❌ Stimmt nicht: Grönland war früher eine grüne Insel

Bildrechte: Imago

Grönland war nur an den Küsten grün – so wie heute auch. Tatsächlich gab es eine mildere Phase von 986 n. Chr. bis ins 14./15. Jahrhundert, in der die Temperaturen im Vergleich zu heute etwa 1,5 bis 2°C höher waren. Der Eisschild Grönlands (bis zu 3.200 Meter dick) ist jedoch mehr als 400.000 Jahre alt. 986 stach der Wikinger "Erik der Rote" in See, um die damals unbewohnte "grüne Insel" zu erobern - für die Wikinger verhieß das zukünftigen Wohlstand. In Wirklichkeit war jedoch nur an der Küste und in geschützten Buchten Landwirtschaft möglich..