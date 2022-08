✔️ Stimmt: Handschreiben begünstigt die Gedächtnisleistung

Bildrechte: IMAGO/ Westend61

Es gibt Studien, die durchaus einen Zusammenhang zwischen Handgeschriebenem und einer erhöhten Aktivität in verschiedenen Gehirnarealen feststellen. Da handgeschriebene Notizen häufig kürzer ausfallen und während des Schreibprozesses schon bestimmte Informationen ausgewählt und gefiltert werden, kommt es beim Handschreiben zu einer besseren Informationsverarbeitung als beim Tippen an der Tastatur. Handschreiber*innen können sich also besser an vor allem komplexere Informationen erinnern und sie sich merken. Ob das Tastaturschreiben grundsätzlich zu schlechteren Rechtschreibkompetenzen führt, ist übrigens noch nicht eindeutig geklärt oder belegt. Dafür spielen zu viele Faktoren, wie verschiedene Techniken, der Zweck des Geschriebenen oder aber der Schreibfluss bzw. -automatismus eine Rolle.