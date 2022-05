❌ Stimmt nicht: Neuartige Hepatitis bei Kindern durch Covid-19-Impfung ausgelöst

Bildrechte: IMAGO/ shotshop/ MDR

Seit Anfang April wird von mindestens 169 Fällen einer "Hepatitis unbekannten Ursprungs" bei Kindern in Europa, den USA, Kanada und Japan berichtet. Dabei handelt es sich um akute Leberentzündungen, für die die üblichen Hepatitisvarianten A bis E nicht verantwortlich sind. Den COVID-19 -Impfstoff als Auslöser schließt die WHO aus, da die schweren Hepatitisfälle in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen auftrat und die meisten betroffenen Kinder nicht geimpft wurden. Untersucht werden nun verschiedene Viruserkrankungen, die eine Lebererkrankung auslösen können. Dazu gehören die Adenoviren, die bei 74 Fällen entdeckt wurden. Außerdem untersuchen die Medizinerinnen und Mediziner, inwieweit ein "Keimsturm"nach Beendigung der Corona-Maßnahmen für eine solche Leberentzündung verantwortlich sein könnte.