✔️ Stimmt: Der Männertag hat zum Teil religiöse Wurzeln

Für Viele reduziert sich der christliche Himmelfahrtstag auf seine Rolle als "Vater-, Männer- oder Herrentag". Aber auch diese Tradition hat seinen Ursprung in uralten Riten. Seit alters her waren auch am Himmelfahrtstag sogenannte Flurumgänge üblich. Strittig ist jedoch die Begründung für diese: Einige sehen darin einen aus dem Germanischen übernommenen Brauch, wonach Grundeigentümer einmal im Jahr ihren Besitz umschreiten mussten – Andere die Nachahmung des Ganges der Jünger zum Ölberg, wo sie von Jesus den Missionsauftrag erhielten (Apostelprozession). Worin auch immer der Anlass zu suchen ist, schon im Mittelalter hatten sie oft den religiösen Sinn verloren und fanden als Touren statt, bei denen der Alkohol und nicht das Weihwasser im Mittelpunkt stand. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich dieses Umtreiben zu "Herrenpartien" oder "Schinkentouren" – ohne religiösen Bezug.