❌ Stimmt nicht: High-Protein: Fördert Fitness und Gesundheit

Proteine liefern das Baumaterial für unser Blut, Hormone, Muskeln etc.. Sie sind also wichtig, damit unser Körper funktioniert, aber wir brauchen nicht besonders viel davon. Pro Tag und Kilogramm Körpergewicht sollten wir ca. 0,8 g Eiweiß zu uns nehmen. Hochleistungssportler haben einen höheren Eiweißbedarf mit etwa 1,2 bis 2 g. Wer sich ausgewogen ernährt, kann diese Menge ganz normal über die Nahrung aufnehmen. Reich an Proteinen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte oder Lachs. High-Protein-Produkte sind aber so hoch dosiert, dass der Tagesbedarf sehr schnell überschritten wird. Der Körper kann zusätzliche Proteine nicht speichern, sondern wandelt diese in Kohlehydrate und Fett um oder scheidet sie aus. Mehr Proteine bedeutet also nicht automatisch mehr Muskeln oder bessere Gewichtsreduktion. Entscheidend sind hier Training und Kalorienbilanz.