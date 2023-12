Stimmt das so? Hühnersuppe hilft bei Erkältungen

Sie ist das angebliche Wundermittel bei Erkältung: die selbstgemachte Hühnersuppe. Aber bringt sie wirklich etwas? Auf jeden Fall ist die Suppe als "Heilmittel" schon seit Jahrtausenden geläufig - in unterschiedlichen Rezepturen, aber eben auch in verschiedenen Kulturen und Ländern. Die Wirksamkeit einer Hühnersuppe zu belegen oder zu widerlegen ist allerdings gar nicht so einfach. Forschende der Universität Nebraska konnten zumindest bei Untersuchungen eine leicht entzündungshemmende Wirkung feststellen. Außerdem ist eine Suppe gut für die Flüssigkeitszufuhr und der heiße Dampf kann die Schleimhäute befeuchten. Allerdings kommt es ganz entscheidend auf die enthaltenen Zutaten an. Nur Gemüse reicht leider nicht aus. Im Hühnerfleisch sind wichtige Eiweiße, B-Vitamine und Mineralstoffe enthalten - wichtig für das Immunsystem, die Zellen und die Verdauung. Und: Selbstgekocht ist deutlich besser als gekauft.