✔️ Stimmt: Hunde kacken in Nord-Süd-Richtung

Bildrechte: Colourbox/ flaticon/ MDR

Es klingt skurril, doch Forschende haben sich tatsächlich mit der Notdurft von Hunden beschäftigt. In einer Studie wurden 70 Hunde insgesamt 1.893 Mal beim Stuhlgang und 5.582 Mal beim Urinieren vermessen. Dabei stellten die Forschenden etwas Erstaunliches fest. Hunde erleichtern sich signifikant häufiger mit Längsachse in Nord-Süd-Richtung als beliebig ausgerichtet. Und zwar vor allem dann, wenn das Erdmagnetfeld ruhig ist. An Tagen, wo dieses von Sonnenstürmen verzerrt wurde, standen die Tiere kreuz und quer. Das belegt, dass Hunde das natürliche Magnetfeld der Erde wahrnehmen können und ihr Verhalten daran anpassen. Unklar ist, ob Hunde das Magnetfeld bewusst sensorisch wahrnehmen, also etwa sehen, riechen oder fühlen können und sich absichtlich danach ausrichten oder ob die Verhaltensanpassung auf vegetativer Ebene geschieht, weil sie sich einfach in dieser Position besser fühlen. Übrigens: Dieser Magnetsinn ist zurzeit bei rund 50 Tierarten nachgewiesen.