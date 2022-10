❌ Stimmt nicht: Stillen nach COVID-19-Impfung bedenklich

Bildrechte: IMAGO/ Blickwinke/ MDR/ beautiful Sports

Aktuell wird eine Kohortenstudie mit dem Titel "Nachweis von Messenger-RNA-COVID-19-Impfstoffen in menschlicher Muttermilch" diskutiert. Einher geht dies mit der Forderung, die Impfempfehlung für Schwangere und stillende Mütter zu überdenken. Ergebnis der Studie mit elf stillenden Probandinnen und 131 Proben war, dass in sieben Proben von fünf verschiedenen Teilnehmerinnen Spuren von mRNA-Impfstoffen in deren Muttermilch nachgewiesen werden konnten. Jedoch weisen die Studienautoren auch darauf hin, dass trotz des "sporadischen Vorhandenseins und die Spurenmengen von COVID-19-Impfstoff-mRNA, das Stillen nach einer Impfung sicher ist“. Vorsicht sei aber geboten, wenn "Kinder unter 6 Monaten in den ersten 48 Stunden nach der Impfung der Mutter gestillt werden" – so die Einschätzung der Wissenschaftler*innen weiter.