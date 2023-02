❌ Stimmt nicht: Insekten essen verursacht Morbus Gaucher-Syndrom

Bildrechte: Screenshot der Behauptung auf facebook: 05.02.202

In einem mehrfach geteiltem Facebook-Post wird behauptet, dass das in den Panzern von Insekten vorkommende Chitin das Morbus Gaucher-Syndrom verursache. Chitin ist ein Polysaccharid (Vielfachzucker) und kommt auch in Algen, Bakterien, Schalentieren und Pilzen vor. Bisher gibt es laut Expert*innen und Behörden keine Belege für Gesundheitsschäden durch die Aufnahme dieses polymeren Zuckers. Morbus Gaucher ist eine autosomal rezessive Erbkrankheit. Das heißt: Diese tritt nur dann in Erscheinung, wenn sich auf jeweils beiden Chromosomen eine krankmachende Veränderung in einem bestimmten Gen findet. Verursacht wird die Stoffwechselkrankheit durch einen Mangel eines spezifischen Enzyms (Glukozerebrosidase) im Körper. Die Ausbildungen des Morbus Gaucher reichen "von keinerlei äußerlichen Symptomen bis hin zu schwerer Behinderung und Tod" – so die Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.