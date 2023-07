❌ Stimmt nicht: Frauen in Naturvölkern jag(t)en nicht

Eine weitverbreitete Annahme lautet, dass in Naturvölkern für die Nahrungsbeschaffung die Männer auf die Jagd gehen und die Frauen Beeren und Früchte sammeln. Für frühere Kulturen wurde dieses Klischee bereits durch mehrere Grabfunde widerlegt, bei denen Frauen mit Jagdwaffen bestattet worden waren. Eine aktuelle Studie nun auch für neuzeitliche Völker gezeigt, dass Frauen dort ebenso Jagen gehen. Dafür wurden Daten zu 63 Naturvölkern auf verschiedenen Kontinenten ausgewertet, bei denen Lebensweise und Jagdverhalten der vergangenen 100 Jahre dokumentiert sind. Das Ergebnis: In 79 Prozent der untersuchten Kulturen waren auch Frauen bei der Jagd dabei. Sie übernahmen auch nicht nur Nebentätigkeiten beim Jagen, wie das Zerlegen der Beute, sondern waren aktiv an der Jagd beteiligt und erlegten selbst Großwild.

Quelle: Anderson et al. (2023): The Myth of Man the Hunter: Women's contribution o thehunt across ethnographic contexts