✔️ Stimmt: Schon Kaiser Wilhelm II. wurde im E-Auto gefahren

Die Elektromobilität ist mehr als 140 Jahre alt. Bereits 1881, fünf Jahre bevor Carl Benz das erste Auto mit Verbrennungsmotor patentierte, stellte der französische Ingenieur Gustave Trouvé sein erstes Elektrofahrzeug vor. Ab 1888 wurden in Deutschland Elektroautos von der Maschinenfabrik A. Flocken in Coburg hergestellt. Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen beschleunigte sich in den folgenden Jahren - Berlin gehörte dabei zu den wichtigsten Schauplätzen. Im Jahr 1905 wurden in der Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs mehr E-Autos als Benziner verkauft. Obwohl Kaiser Wilhelm II. einst gesagt haben soll: "Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd", präsentierte er 1907 drei strombetriebene "Mercedes Electrique" aus seinem Fuhrpark auf der Berliner Automobilausstellung. Ab 1911 läutete die Erfindung des elektrischen Anlassers und die vermehrte Ölförderung das vorläufige Ende der Elektromobilität ein.