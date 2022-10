Stimmmt teilweise: Kakao trinken macht schlau

Bildrechte: colourbox

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Kakao und Schokolade konnte in mehreren Studien belegt werden. Untersuchungen legen zusätzlich nahe, dass Kakao auch die Gehirnleistung steigern kann. Grund dafür sind bestimmte Bestandteile des Kakaos, etwa Flavonoide. Das sind Pflanzenfarbstoffe, die in Früchten und Gemüse, aber auch in Rotwein und Tee vorkommen. Die Aufnahme von Flavonoiden bewirkt eine verbesserte Sauerstoffversorgung der Gehirnrinde. Nach einem flavonoidreichen Kakaogetränk ist diese etwa etwa dreimal so hoch, wie ohne Kakao. Das kann sich positiv auf das Gedächtnis, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Aufmerksamkeit und die gesamte geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Am Intelligenzquotienten ändert dies freilich nichts, und genauso wenig an der Bildung. Kakao macht somit nicht wirklich „schlau“, die darin enthaltenen Flavonoide können aber offenbar – zumindest kurzfristig – bei Denkaufgaben helfen.