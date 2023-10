✔️ Stimmt: Flugzeuge müssen vor der Landung manchmal Kersosin ablassen

Immer wieder müssen Piloten in der Luft das sogenannte Fuel Dumping durchführen, also vor der Landung Treibstoff ablassen. Der Grund dafür sind Sicherheitsvorfälle wie etwa Druckprobleme, die den Piloten zur Rückkehr oder Notlandung zwingen. Dann muss vor der Landung schnell das notwendige Landegewicht erreicht und eben das überschüssige Kerosin, das für mögliche längere Flüge mitgeführt wird, abgelassen werden. Dies geschieht nach Möglichkeit in großer Höhe und über wenig besiedelten Gegenden. Laut dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau haben die Schnellablässe "nach dem aktuellen Kenntnisstand keine kritischen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt". Der Luftfahrtexperte Arne Schulke betont, dass es dazu aktuell kaum eine Alternative gebe, da für die Fluggastsicherheit alles zurückstehe, auch die Umwelt.