Klimaanlagen machen krank. Stimmt das so?

Klimaanlagen allein machen nicht zwangsläufig krank, aber sie können in bestimmten Situationen gesundheitliche Probleme verursachen oder verschlimmern. Studien zufolge steigt die Zahl der Krankschreibungen am Arbeitsplatz, wenn es eine Klimaanlage gibt. Durch das Abkühlen der Raumluft kann sich im Gerät Kondenswasser bilden – ein idealer Nährboden für Viren, Bakterien und Schimmelpilzsporen. Diese werden von der Klimaanlage dauerhaft in der Umgebung verteilt, wenn sie nicht richtig gewartet wird. Klimaanlagen können außerdem die Luft austrocknen. Ist die Anlage zu kalt eingestellt, wird die Durchblutung der Rachen- und Nasenschleimhäute vermindert und diese trocknen leichter aus. Dadurch können die Schleimhäute Bakterien und Viren nicht mehr so gut abwehren – die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen steigt. Hinzu kommt, dass ein zu großer Temperaturunterschied den Kreislauf belastet. Der Körper reagiert dann empfänglicher auf Viren.