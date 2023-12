✔️ Stimmt: CO2 hat einen großen Einfluss auf das Klima

Bildrechte: Imago/ Blickwinkel

In mehreren Facebook-Posts wurde vor kurzem behauptet, dass von Menschen verursachte Treibhausgase, besonders Kohlendioxid, nicht wesentlich fpr die aktuelle Erderwärmung verantwortlich seien. Stattdessen liege der Grund dafür in Sonnenzyklen, dem Magnetfeld der Erde oder natürlichen Wetterereignissen. Tatsächlich ist es breiter wissenschaftlicher Konsens, dass CO2 eine entscheidende Rolle als Treiber des anthropogenen Klimawandels spielt. Das war vor Millionen Jahren währende der Eiszeitzyklen zwar anders, doch die schnelle Erwärmung der vergangenen 150 Jahre lässt sich nur mit den starken CO2-Emissionen in dieser Zeit erklären. Dazu betont auch der Weltklimarat, dass der Mensch die Hauptursache für die jüngsten Klimaveränderungen sei, da er für den Anstieg der atmosphärischen Konzentrationen von Treibhausgasen verantwortlich sei.