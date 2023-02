❌ Stimmt nicht: Abends Kohlenhydrate essen, macht dick

These: Abends Kohlenhydrate essen, macht dick Bewertung: STIMMT NICHT geprüft am: 21.01.2023

Laut Ernährungswissenschaftler*innen ist es nicht entscheidend, wann man Kohlenhydrate verzehrt. Vielmehr kommt es darauf an, wie viele Kalorien man insgesamt über den Tag verteilt zu sich nimmt. Denn ist die Kalorienaufnahme höher als der körpereigene Bedarf, wird überschüssig aufgenommene Energie in Form von Fett eingespeichert – man nimmt zu. Die Annahme, ein Verzicht auf Kohlenhydrate im Essen macht schlank (Umkehrschluss, Saccharide machen dick), stimmt so pauschal aber eindeutig nicht. Nudeln aus Hartweizengrieß oder Vollkornnudeln bestehen vor allem aus komplexen Kohlenhydraten. Diese werden langsam verdaut, geben langsam Energie ab und machen deswegen lange satt. Sie sind also trotz ihres hohen Nährwerts sogar gut zum Abnehmen geeignet.