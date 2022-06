✔️ Stimmt: Krokodile können auf Bäume klettern

Bildrechte: Imago Science/ Photo Library/ Bihlmayerfotografie

Mal eben schnell auf einen Baum klettern, wenn man von einem Krokodil gejagt wird? Wohl keine so gute Idee! US-Forscher*innen haben diese Kaltblüter lange beobachtet und erforscht und stellten fest, dass sie nicht nur gute Kletterer sind, sondern sich teilweise auch stundenlang in den Baumwipfeln aufhalten. Einige dieser Bäume waren bis zu vier Meter hoch. Die gute Nachricht: Bei dieser Studie fiel auch auf, dass die Kletterfähigkeit und -leistung auch von der Größe abhing. Je kleiner das Reptil war, desto höher kam es. Vor Arten, die bis zu sieben Meter lang werden, ist man in den Baumwipfeln sicher. Zu den beobachteten Kletterkünstlern gehören: das afrikanische Panzerkrokodil, das Australienkrokodil, das Spitzkrokodil und das "berühmte" afrikanische Nilkrokodil.