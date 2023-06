Stimmt teilweise: Kühe sind "Klimakiller"

Bildrechte: Colourbox/ MDR

Methan (CH4) ist ein Problem. Das Treibhausgas heizt 25 Mal stärker die Atmosphäre an als Kohlenstoffdioxid (CO2). Und dieses CH4 kommt unter anderem aus dem Darm von Kühen. Die pupsen und rülpsen das Gas aus. Doch auch bei Rindern gibt es Möglichkeiten, diese Emissionen zu verringern. So zum Beispiel über die Art der Haltung und Fütterung. So kann laut Expert*innen die Kuh von der "Klimakillerin" sogar zur Klimaschützerin werden. Fressen Rinder Gras, regen sie dieses zum Wachstum an und es bildet Feinwurzeln aus. Die Wiese kann so deutlich mehr CO2 speichern. Methan wird in der Atmosphäre innerhalb von zwölf Jahren in Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Dieses CO2 nutzen Gräser und Pflanzen für ihr Wachstum – mit dem Effekt, dass das Treibhausgas dabei im Boden gespeichert wird. Weiden- statt Massentierhaltung sorgt so dafür, dass schädliche CH4-Emissionen der Rinder neutralisiert werden können – ein natürlicher Kreislauf.