❌ Stimmt nicht: Eingesteckte Ladekabel verbrauchen ohne Smartphone keinen Strom

Bildrechte: Colourbox/ MDR

Ja, Ladekabel in Steckdosen verbrauchen auch dann Strom, wenn gar kein Gerät angesteckt ist und geladen wird. Die kleinen Netzteile beinhalten einen Transformator und dieser läuft, sobald er am Strom steckt. Je nach Ladegerät kann dies jährlich mehrere Cent bis über zehn Euro auf der Stromrechnung ausmachen. Das mag erst einmal nicht nach viel klingen, doch die Menge machts. Der Stromkonzern Vattenfall hat in einer Studie errechnet, dass man mit diesem "Energieverlust" aller Smartphone- und Tabletbesitzer:innen in Deutschland über 5.000 Zwei-Personen-Haushalte für ein Jahr mit Strom versorgen könnte. Die Studie kommt sogar zu einem weiteren Sparpotential: "Würden alle [...] nach dem Aufladen [...] das Ladekabel aus der Steckdose ziehen, könnten wir allein in Deutschland jährlich bis zu 82.450 Tonnen CO2 einsparen."