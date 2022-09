❌ Stimmt nicht: Karl Lauterbach ist kein richtiger Professor

Bildrechte: dpa

In einem Tiktok-Video hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über seinen Werdegang erzählt und dabei offenbart, dass er den Lehrstuhl an der Universität zu Köln, den er später übernehmen sollte, der Uni zuvor selbst vorgeschlagen hatte. Daraus machten Nutzer*innen den Vorwurf, dass sich der SPD-Politiker die Professur erschlichen habe und gar kein richtiger Professor sei. Tatsächlich ist "Professor" ein akademischer Titel, der mit einem Anstellungsverhältnis an einer Universität oder Hochschule verbunden ist − Lauterbach ist also ein "richtiger" Professor und derzeit als Gesundheitsminister in dieser Funktion nur beurlaubt. Beim Aufbau seines Lehrstuhls in Health Epidemiologie und Gesundheitsökonomie beriet er die Uni, bewarb sich danach auf die freie Professur und wurde eingestellt.



Quellen: mimikama.at; Universität zu Köln