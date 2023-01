✔️ Stimmt: Seit Pandemie-Beginn: Lebenserwartung in fast allen Ländern gesunken

Bildrechte: Westend 61/ MDR/ Imago/ Wavebreak media Ltd.

Laut Datenauswertungen aus 29 Staaten ist die statistische Lebenserwartung seit Beginn der Corona-Pandemie weltweit gesunken. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Sterblichkeit gestiegen ist. Die stärkste Verringerung der Lebenserwartung hatten – mit Ausnahme Sloweniens – osteuropäische Staaten zu verbuchen, den drittgrößten Verlust gab es in den USA. Deutschland verlor zwar ebenfalls an Lebenserwartung, allerdings mit insgesamt 5,7 Monaten nur moderat. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Umso geringer der Anteil der vollständig Geimpften in der Bevölkerung war, desto stärker sank die Lebenserwartung. Hierbei handelt es sich um eine Korrelation zwischen Impfstatus und Lebenserwartung. Ein kausaler Zusammenhang wurde nicht herausgestellt.