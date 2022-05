✔️ Stimmt: Lebensmittelmüll vor allem beim Verbraucher

Bildrechte: imago images/ photothek/ MDR

Lebensmittelverschwendung ist ein enormes Problem. Weltweit landen rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr im Müll. In Deutschland sind es etwa 12 Millionen Tonnen jährlich. Das sind rund 75 kg pro Kopf pro Tag. Die Entsorgung findet entlang der gesamten Lieferkette statt, also vom Produzenten über den Handel bis hin zum Endverbraucher. Der Großteil des Lebensmittelmülls wird aber in den Privathaushalten produziert, sie machen 52 Prozent der Lebensmittelverschwendung aus. 30 Prozent landen bei der Primärproduktion und Verarbeitung der Lebensmittel in der Tonne, der Einzelhandel und Restaurants schlagen mit jeweils 14 Prozent zu Buche. Um diese Verschwendung zu stoppen, muss sich aber nicht nur das Verhalten der Verbraucher ändern. Auch das allgemeine Wirtschaft- und Ernährungssystem muss reformiert werden. Die Politik spielt hierbei ebenfalls eine zentrale Rolle.