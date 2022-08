❌ Stimmt nicht: Essen aus Mikrowellen ist ungesund und vitaminarm

Bildrechte: IMAGO images/ ZUMA Wire

Laut dem Statistischen Bundesamt steht in rund 75 Prozent aller deutschen Küchen eine Mikrowelle. Auch wenn Gegenteiliges oft behauptet wird, so ist Essen aus der Mikrowelle weder ungesund, noch vernichtet das Gerät einfach so Vitamine und Nährstoffe. Zumindest nicht mehr und nicht weniger als beim Kochen oder Dünsten − so die Einschätzung von Expert*innen. Fakt ist, dass bei jeder Form der Essenszubereitung Vitamine zerstört werden können. Es gibt fettlösliche Vitamine wie zum Beispiel "A" und "E" und wasserlösliche wie Vitamin C oder B-Vitamine. Sie alle reagieren vollkommen unterschiedlich. Gerade bei hitzeempfindlichen Vitaminen hat die Mikrowelle einen Vorteil, denn sie erhitzt kurzzeitig. Natürlich kommt es auch auf das richtige Gefäß an.