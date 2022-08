✔️ Stimmt: Alltag einer Michkuh: Ohne Kälber keine Milch

Bildrechte: colourox Imago/ picture images/ Patrick Pleul

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Milchproduktion vervielfacht, obwohl es heute viel weniger Milchkühe gibt als früher. Jede einzelne von ihnen "gibt" durchschnittlich rund 8.200 Liter Milch pro Jahr. Dabei beginnt der Alltag der Milchkuh erst, wenn sie knapp zwei Jahre alt ist. Vorher erfüllt sie nicht die körperlichen Voraussetzungen. Die Kuh ist neun Monate trächtig und nur in den zwei Monaten vor der nächsten Geburt, in denen sie "trockensteht", produziert sie keine Milch. Somit befindet sich eine Milchkuh in Dauerschwangerschaft. Sie bekommt in der Regel vier bis fünf Kälber in ihrem und Leben und wird täglich gemolken, während sie trächtig ist. Da nur das weibliche Rind Nachwuchs bekommt und deswegen Milch produziert, hofft der Milchbauer/ die Milchbäuerin auf eine Kuh.