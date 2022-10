✔️ Stimmt: Schwangerschaft verzögert Multiple Sklerose

Forschende haben in einer weltweiten Studie herausgefunden, dass eine Schwangerschaft das Auftreten einer Multiplen Sklerose (MS) um mehr als drei Jahre verzögern kann. Die Expert*innen vermuten, dass die Schwangerschaft die abnormale Überreaktion des Immunsystems verringert, die langfristig MS verursacht. Die im Gehirn und Rückenmark auftretenden Entzündungen zerstören Nervenstrukturen, Sinnesempfindungen werden falsch oder gar nicht weitergegeben. MS kann behandelt, aber nicht geheilt werden. Weltweit leiden schätzungsweise mehr als 2,5 Millionen Menschen an dieser chronisch-entzündlichen neurologischen Autoimmunerkrankung, in Deutschland über 100.000. Frauen trifft die Krankheit dabei viermal häufiger.

