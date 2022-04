✔️ Stimmt: Myokarditis nach Corona-Impfung seltener als bei anderen Impfungen

Herzmuskel- und -beutelentzündungen (Myo- und Perikarditis) nach einer COVID-19-Schutzimpfung werden offenbar nicht direkt durch den mRNA-Impfstoff verursacht – so die vielleicht wichtigste Erkenntnis einer aktuellen Metastudie. Demnach kommt eine Myo-/Perikarditis nach einer solchen Immunisierung wahrscheinlich sogar seltener vor als beispielsweise nach einer Impfung gegen die Windpocken. Allerdings zeigt sich über viele Studien hinweg, dass vor allem junge Männer unter 30 Jahren am häufigsten betroffen sind. Die Forschenden hatten untersucht, wie oft die Entzündungen nach einer Impfung auftraten und dafür nach allen Studien zwischen 1947 und Ende 2021 gesucht. Die Hälfte der Untersuchungen betrachteten dabei die Corona-Impfungen.

Quelle: Ling, Ramanathan et al.: Myopericarditis following COVID-19 vaccination and non-COVID-19 vaccination: a systematic review and meta-analysis, The Lancet Respiratory Medicine