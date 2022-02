✔️ Stimmt: Natürliche Immunität bis zu 20 Monate nach einer Corona-Infektion

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer mit dem SARS-CoV-2 infiziert war, aber nie dagegen geimpft wurde, trägt Antikörper in sich – auch 20 Monate später noch (längster Zeitraum zwischen Infektion und der Untersuchung). So das Ergebnis einer Studie. Die allesamt ungeimpften und erwachsenen Teilnehmenden wurden in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 war definitiv schon mal infiziert. Gruppe 2 hielt eine frühere Infektion für wahrscheinlich, wurde aber nie positiv getestet. Gruppe 3 war sich sicher, nie infiziert gewesen zu sein. In Gruppe 1 wurden bei 99 Prozent der Proband*innen Antikörper nachgewiesen, in Gruppe 2 waren es 55 Prozent und in Gruppe 3 noch 11Prozent. Die Autor*-innen weisen darauf hin, dass es "unklar" sei, "wie diese Antikörperspiegel mit dem Schutz vor künftigen SARS-CoV-2-Infektionen korrelieren, insbesondere mit neu auftretenden Varianten".