❌ Stimmt nicht: Gerichtsurteil: Pfizer veröffentlicht 9-Seitige Nebenwirkungs-Liste

Bildrechte: MDR/ Screenshot Twitter 02.03.2022/ Stand 05.04.2022

Auf Facebook und Co. wird behauptet, ein Gericht habe das Pharmaunternehmen Pfizer dazu verurteilt, die Nebenwirkungen des Corona- Impfstoffes Comirnaty (BioNTech/Pfizer) zu veröffentlichen. Die 9-seitige Liste sollte angeblich 75 Jahre unter Verschluss bleiben. Richtig ist, dass dieses Dokument unter der Bezeichnung "Appendix 1. List of Adverse Events of Special Interest" (AESI) seit dem 17.11.2021 öffentlich einsehbar ist. Übersetzt heißt dies: "Anhang 1: Liste der unerwünschten Ereignisse von besonderem Interesse". Diese AESI sind jedoch keine Impf-Nebenwirkungen, sondern vor Studienbeginn definierte Reaktionen, auf die besonders geachtet wird. Es ist somit ein Dokument, das alle unerwünschten Ereignisse auflistet, die bei anderen Impfungen beobachtet wurden.