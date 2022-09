❌ Stimmt nicht: Biss der Nosferatu-Spinne gefährlich

Bildrechte: Imago/ United Archives/ MDR/ Buffy 1982

Ihren Namen verdankt die Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana) der charakteristischen Musterung auf ihrem Rücken. Diese soll an den Vampir aus dem deutschen Stummfilm "Nosferatu – eine Symphonie des Grauens" von 1922 erinnern. Normalerweise lebt sie im Mittelmeerraum und Nordafrika. 2005 wurde das erste Exemplar in Südwestdeutschland gesichtet. Seitdem liest und hört man immer wieder von Sichtungen in Deutschland. Diese Kräuseljagdspinnen sind recht groß, die Weibchen zehn bis 19 Millimeter, die Männchen zehn bis 13. Und, sie haben recht starke Kiefernklauen (Cheliceren). Mit diesen können sie tatsächlich durch die Haut eines Menschen dringen. Gefährlich ist dies aber nicht, denn ihr Biss wird von der Stärke her mit einem Mücken-, manchmal auch einem Bienenstich verglichen. Ob und wie der Körper reagiert, hängt immer auch damit zusammen, ob jemand Allergien hat.