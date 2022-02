❌ Stimmt nicht: Wirkverstärker bei Nuvaxovid sind toxisch

Bildrechte: Prüfbericht der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) - EMA/783213/2021, Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), Empfehlung der STIKO, RKI

Der neue COVID-19-Schutz-Impfstoff des Herstellers Novavax basiert nicht auf mRNA-Technologie. Er ist – wie bereits viele andere Impfstoffe vor Corona – ein sogenannter Protein-Impfstoff. Bereits Ende Februar diesen Jahres soll Nuvaxovid in Deutschland verfügbar sein. Dies veranlasst Impfgegner*innen zu behaupten, von den Adjuvantien, also den Wirkverstärkern, gehe eine toxische Gefahr aus. Doch das stimmt nicht, denn "Adjuvantien (…) werden in den vergangenen 40 Jahren in einer großen Zahl an Entwicklungsprogrammen für Impfstoffe eingesetzt", heißt es z.B. im EMA-Prüfbericht. So auch Saponine: ein Extrakt des chilenischen Seifenbaums. Diese können in ihrer natürlichen Form zwar giftig sein, werden jedoch für die Impfstoffproduktion aufbereitet. Die in den Vakzinen eingesetzte Dosis ist so nicht gesundheitsschädlich.