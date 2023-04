✔️ Stimmt: Penislänge lässt sich an der Hand ablesen

An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes? Nicht ganz - aber dafür an seiner Hand. Koreanische Forschende haben nämlich herausgefunden, dass es eine Korrelation gibt zwischen dem Verhältnis von Zeige- zu Ringfinger und der Penislänge. Konkret: Wenn der Zeige- kürzer als der Ringfinger ist, dann ist auch das beste Stück länger. Die Experten vermuten, dass der Grund dafür das jeweilige Testosteron-Niveau sein könnte. Denn das Hormon wirkt sich offenbar sowohl auf das Wachstum der Finger als auch des Penis aus. Keinen Zusammenhang gibt es dagegen zwischen der Länge des Penis und der Füße. Dies hatte zuvor bereits eine britische Studie ergeben.

