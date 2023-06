❌ Stimmt nicht: Platzangst ist die Angst vor engen Räumen

Bildrechte: Imago/Panthermedia/ colourbox

Der Begriff "Platzangst" wurde so oft falsch verwendet, dass mittlerweile selbst der Duden das Wort nennt, um auftretende Angstzustände und Beklemmungen in geschlossenen und überfüllten Räumen umgangssprachlich zu bezeichnen. Doch im eigentlichen Wortsinne ist Platzangst das genaue Gegenteil davon: nämlich die Angst vor weiten, offenen Plätzen, vor "zu viel Platz" also. Menschen, die unter dieser Angststörung leiden, vermeiden öffentliche Orte und Situationen, sie verlassen ungerne das eigene Zuhause. Der Fachterminus für Platzangst lautet Agoraphobie. "Agora" ist griechisch und bedeutet Marktplatz. Das passende Fachwort für die Angst vor engen und geschlossenen Räumen wie Höhlen, Aufzüge, Gefängniszellen oder überfüllten Zügen ist Klaustrophobie. Das stammt wiederum aus dem lateinischen und bedeutet Riegel oder Schloss. Die deutsche Bezeichnung für Klaustrophobie lautet Raumangst.