✔️ Stimmt: Auch Kinder und Jugendliche leiden unter Post-COVID

Bildrechte: Imago/ Addictive Stock

Kinder und Jugendliche können genau wie Erwachsene noch monatelang von den Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung betroffen sein. Das zeigt eine neue Studie der Uniklinik Dresden. Dafür haben die Forschenden die Daten von sechs Krankenkassen ausgewertet, um die Häufigkeit von Langzeit-Symptomen festzustellen. Kinder und Jugendliche, die in der ersten Corona-Welle am Virus erkrankt waren, hatten eine dreißig Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, längerfristig an gesundheitlichen Problemen zu leiden. Die häufigsten Symptome nach einer Corona-Erkrankung waren dabei Husten, Halsschmerzen und Unwohlsein, aber auch Anpassungsstörungen. Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass die Langzeitfolgen deutlich seltener auftreten als bei Erwachsenen. Bei diesen war die Rate derjenigen mit Langzeit-Symptomen um einundvierzig Prozent höher als bei den Kindern und Jugendlichen.