❌ Stimmt nicht: Feuerwehr löscht keine Häuser mit Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach

Bildrechte: dpa/ MDR

Die Strahlungsenergie der Sonne, die innerhalb von 90 Minuten auf die Erde trifft, entspricht in etwa dem Weltenergieverbrauch eines Jahres. Für die Nutzung dieser Energie gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Photovoltaikanlagen (PVA) und solarthermische Kraftwerke. Erstere nutzen Solarzellen (Schichten aus Halbleitermaterial), in denen sich bei Einfall des Sonnenlichts eine Spannung aufbaut – die Elektronen setzen sich in Bewegung und es entsteht Strom. Aufgrund des Stromflusses ist die Annahme sehr verbreitet, dass die Feuerwehr im Falle eines Brandes ein Haus mit PVA nicht lösche und kontrolliert abbrennen lasse. Das stimmt jedoch nicht. Bereits 2010 hat der Deutsche Feuerwehrverband eine Broschüre herausgebracht, wie Gebäude mit PVA zu löschen und welche technischen Hilfeleistungen dafür nötig sind.