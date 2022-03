❌ Stimmt nicht: Das SARS-CoV-2 wurde nie isoliert und nachgewiesen

Aktuell taucht wieder vermehrt die Behauptung auf, dass es das "neue Coronavirus" gar nicht gebe und deshalb alle Maßnahmen unnütz seien. Bereits im Frühjahr 2021 wurde diese Desinformation erstmals in den Sozialen Netzwerken verbreitet. Doch bereits im Februar 2020 wurde das "SARS-CoV-2 erstmals unter Verwendung von Epithelzellen der menschlichen Atemwege isoliert und durch phylogenetische Analysen der Gensequenzen in die Untergattung Sarbecovirus der Beta-CoVs eingeordnet" – durch koreanische Wissenschaftler*innen. Kurze Zeit später zogen Forschungseinrichtungen in den USA und Kanada nach. Auch in Deutschland konnten Forscher*innen des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf bereits am 25.03.2020 erfolgreich das SARS-Coronavirus Typ 2 aus Patient*innen-Abstrichen isolieren.