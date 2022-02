✔️ Stimmt: "Scharf" ist keine Geschmacksrichtung

Bildrechte: Scientific American; Lexikon der Biologie;

"Scharf" gehört nicht zu den fünf Geschmacksrichtungen, die von den Geschmacksknospen auf der Zunge wahrgenommen werden. Dazu zählen nur süß, salzig, sauer, bitter und umami. (Gerichte, die als umami bezeichnet werden, enthalten in der Regel viel Glutamat z.B. Fleisch oder Käse.) Scharfe Lebensmittel wie Chili hingegen reizen nicht die Geschmacksknospen, sondern Wärme- und Schmerzrezeptoren (polymodale Nozizeptoren) im Mund- und Rachenraum. "Scharf" ist also im Grunde ein Gefühl und kein Geschmack. Ausgelöst wird dieser Reiz durch Stoffe wie Capsaicin (Chili und Peperoni), Piperin (Pfeffer) oder Gingerole (Ingwer). Der Schmerzreiz wiederum bewirkt eine Ausschüttung von Endorphinen, eine erhöhte Durchblutung und damit eine Erwärmung des Gewebes, sowie Schweißausbrüche. Deswegen empfinden wir auch kalte scharfe Speisen als heiß. Der englische Ausdruck "hot" für scharf trifft es also sehr gut.