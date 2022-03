✔️ Stimmt: Auch zu viel Schlaf kann der Gesundheit schaden

Bildrechte: MDR/imago/ photothek

Schlafmangel ist schlecht für unsere Gesundheit. So schwächt er unser Immunsystem, kann Herzrhythmusstörungen verursachen und beeinträchtigt die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Über die optimale Schlafdauer wird in der Forschung allerdings debattiert. Sie variiert von Mensch zu Mensch und je nach Alter. Doch zu viel Schlaf kann uns auch schaden. Gepaart mit zu wenig Bewegung steigt zum Beispiel das Risiko für ein metabolisches Syndrom, also Übergewicht, erhöhter Blutdruck und erhöhte Fett- und Blutzuckerwerte. Auch die Herzgesundheit kann beeinträchtigt werden. Darüber hinaus ist ein erhöhtes Schlafpensum bei Depressionen kontraproduktiv. Deshalb wird hier oft mit dem Mittel des therapeutischen Schlafentzugs gearbeitet. Und auch die kognitiven Fähigkeiten können bei zu viel Schlaf leiden. Zudem sehen Forschende einen Zusammenhang zwischen zu viel Schlaf und einem erhöhten Alzheimerrisiko.