Die Schriftgröße in der Speisekarte kann die Essensauswahl beeinflussen – Stimmt das so?

Bildrechte: gettyimages/ Michael Blann

Können Menschen beim Auswählen und Bestellen in einem Restaurant wirklich beeinflusst werden und zwar so, dass sie unbewusst die gesündere Mahlzeit auswählen? Eine neue Studie der "Washington State University" zeigt jetzt, dass es bei den Informationen in der Speisekarte - wie der Kalorienangabe - anscheinend auch auf die Schriftgröße ankommt. Die Proband*innen sollten zwischen einem gesunden und einem ungesunden Gericht wählen. Vor allem diejenigen, die vor dem Experiment angegeben hatten, nicht gesundheitsbewusst zu leben, ließen sich durch die größere Schriftart verleiten, die gesündere Option zu wählen. Dieses psychologische Phänomen nennt man auch Stroop-Effekt. Trainierte Handlungen laufen quasi automatisch ab, ungewohnte Handlungen brauchen dagegen eine größere Aufmerksamkeit. Allerdings war dieser „Trick“ bei den gesundheitsbewussteren Proband*innen der Studie eher unerfolgreich.