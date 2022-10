✔️ Stimmt: Schulnoten sind nicht immer objektiv

Bildrechte: IMAGO images/ Shotshop/ colourbox/ MDR

Lehrende haben bei der Benotung ihrer Schüler*innen in der Regel einen relativ großen Spielraum. So legen diese größtenteils selbstständig fest, welche Punktzahl für welche Note steht. Neben solchen Rastern gibt es noch andere Einflussfaktoren. So zeigen Untersuchungen, dass exakt gleiche Arbeiten Monate später anders bewertet worden – von der gleichen Lehrkraft. Selbst bei vermeintlich objektiv messbaren Leistungen, wie z.B. in Mathe, vergeben verschiedene Lehrer*innen für die gleichen Aufgaben andere Punkte und Noten – weil der Lösungsweg unterschiedlich stark bewertet wird. Zudem entstehen Noten immer im Vergleich zum Rest der Klasse oder des Kurses. Expert*innen kritisieren daher, dass Gesamtnoten nichts über die Bandbreite von Kompetenzen aussagen, nicht zureichend gültig (valide), nicht personenunabhängig (objektiv) und nicht verlässlich (reliabel) sind.