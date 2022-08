❌ Stimmt nicht: Sommer-Hitze: Mittags ist es am heißesten

Es heißt immer, wir sollen die Mittagshitze meiden, weil es dann am heißesten ist. Doch das stimmt so nicht, denn gerade im Sommer ist es nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr am wärmsten – und nicht mittags, wenn die Sonne am höchsten steht. An besonders heißen Tagen kann sich dieses Hitzehoch auch zwischen 17 und 18 Uhr verschieben. Das liegt daran, dass der licht- und energiebringende Himmelskörper vormittags und über Mittag die Atmosphäre und die Erdoberfläche immer weiter aufheizt – und so bis zum Nachmittag immer mehr Strahlungsenergie dazukommt. Ein weiterer Faktor: Besonders im Juli und August geben die Meere ihre gespeicherte Wärme an die Luft ab. Aus diesem Grund erreichen die Temperaturen in diesen Monaten ihr Maximum – die Summe aus der aktuellen Sonneneinstrahlung und der gespeicherten Wärme ist in dieser Zeit am größten.