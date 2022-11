✔️ Stimmt: Erste Hilfe: Songs können Leben retten

Bildrechte: Colourbox/ MDR

In Deutschland erleiden mehr als 60.000 Menschen pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses. Wenn das Herz nicht mehr schlägt und die Atmung aussetzt, ist schnelles Handeln gefragt! Denn der Körper wird dann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Innerhalb von nur drei bis fünf Minuten treten irreparable Schäden an den Gehirnzellen auf. Deswegen ist eine Herzdruckmassage wichtig, um wichtige Lebensfunktionen zu erhalten. Die Reanimation kann ohne Mund-zu-Mund-Beatmung (oder Mund-zu-Nase) erfolgreich durchgeführt werden. Mit dieser Maßnahme sollte man umgehend nach dem Notruf (europaweit unter 112) beginnen. Lieder wie „Stayin' Alive“ (Bee Gees), „Atemlos“ (Helene Fischer) oder „Highway to Hell“ (AC/DC) werden hier als Taktgeber empfohlen – zwischen etwa 100 und 120 Beats pro Minute (Schläge pro Minute).